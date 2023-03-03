РФ, ймовірно, не зможе використати нові військові розробки проти України — британська розвідка

Інформація розвідки

Це пов’язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи в необхідних масштабах, зокрема, й через міжнародні санкції.

Реклама Читати продовження

Попри те, що РФ веде війну в Україні, російські оборонні підприємства продовжують брати участь у міжнародних виставках та демонструвати новітню зброю, пише британська розвідка у зведенні.

Так, на одній із нещодавніх міжнародних виставок Росія представила комплекс активного захисту танків «Арена-Е» (Arena-E). Виробник заявляє, що комплекс активного захисту здатний знищувати протитанкові боєприпаси, що підлітають до танка з будь-якого напрямку зі швидкістю до 1000 м/с, тому є надійним захистом БТР.

Достовірних даних про те, що комплекси «Арена-Е» були встановлені на російських танках, задіяних у військових діях в Україні, немає, зазначають у розвідці. Водночас Росія за час вторгнення в Україну втратила понад 5000 одиниць бронетехніки.

Відсутність комплексів «Арена-Е» на російських танках може свідчити про те, що російська військова промисловість не може зробити необхідну зараз Росії кількість високотехнологічної продукції, пишуть у розвідці.

«Ймовірно, це пов’язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи в масштабах; проблема, яка загострюється дією міжнародних санкцій», — йдеться у звіті.

1 березня британська розвідка повідомляла, що У РФ вичерпуються запаси безпілотників.

28 лютого розвідка Італії повідомляла, що росіяни потребують паузи для підготовки до тривалої війни. За даними спецслужб, Москва намагатиметься використати перерву для перезапуску російського військово-промислового комплексу, який починає відчувати вплив західних санкцій.

27 лютого українська розвідка повідомляла, що Росія планує змінити тактику обстрілів через нестачу ракет: тепер армія РФ більше використовуватиме авіацію.