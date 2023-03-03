США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги на $400 млн

Постачання зброї та техніки

До нього увійшли боєприпаси для ракетних установок «Хімарс» та БМП «Бредлі», артилерійські снаряди, а також інше озброєння та кошти на підтримку та навчання, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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«Цей пакет військової допомоги включає більше боєприпасів для наданих США "Хімарс" і гаубиць, які Україна так ефективно використовує, щоб захистити себе, а також боєприпаси для бойових машин піхоти "Бредлі", броньованих транспортних засобів, боєприпаси та обладнання для підриву, а також інше технічне обслуговування, навчання та підтримка»,— зазначив Блінкен.

Він також додав, що США аплодуємо понад 50 країнам, які об’єдналися для підтримки України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність.

«Лише Росія могла закінчити свою війну сьогодні. Поки Росія цього не зробить, стільки, скільки буде потрібно, ми будемо об’єднані з Україною та посилюватимемо її військові сили на полі бою, щоб Україна була в найсильнішій позиції за столом переговорів»,— наголосив держсекретарь США.

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