Сьогодні відбудеться «юридичний Рамштайн» — генпрокурор України

Рамштайн для України

Конференція United for Justice збере всіх дотичних до притягнення Росії до відповідальності в Україні й на міжнародному рівні, повідомив Андрій Костін. За його словами, на цій конференції будуть гості, які приїдуть до України вперше з початку повномасштабної війни.

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Як повідомляли у Львівській міськраді, конференція United for Justice має відбутися сьогодні у Львові, куди вже приїхав глава держави Володимир Зеленський з президентом Латвії Егілсом Левітсом та низкою українських посадовців.

Конференція є «юридичним Рамштайном»: вона на меті об'єднати зусилля для притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини, повідомив генпрокурор України у коментарі виданню РБК.

«Чим відрізняється ця конференція від інших? Це буде конференція, яка вперше за час повномасштабної агресії буде охоплювати всі елементи відповідальності країни-агресора», — зауважив Костін.

Також генпрокурор звернув увагу, що до цього було багато заходів з цієї теми, які відбувалися в різних країнах, але вони були вузькотематичними.

«Тут ми будемо говорити про все — і про відповідальність на національному рівні, на рівні МКС, про створення Спецтрибуналу, механізм компенсації, такі найтяжчі злочини як геноцид, злочини проти дітей, злочини, пов'язані з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Всі ці компоненти будуть розглядатися на цій конференції», — повідомив Костін.

23 лютого генпрокурор повідомляв, що Україна працює над об’єднанням союзників у системному форматі, який можна буде назвати «юридичним Рамштайном». Зокрема, він згадував і про сьогоднішню конференцію. Ця конференція буде першою за час війни, де будуть обговорюватися всі елементи і аспекти відповідальності країни-агресора, сказав тоді Андрій Костін.