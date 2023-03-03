Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро — FT

Допомога союзників

Снаряди мають надійти протягом кількох тижнів, пише Finanсial Times. План забезпечення погодили майже всі країни ЄС.

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Кошти на снаряди виділять з Європейського фонду миру, повідомляє Financial Times .

Відправка дефіцитних боєприпасів стала можливою після того, як Брюссель запропонував компенсацію країнам, які надали снаряди зі своїх запасів.

До проєкту приєдналися всі країни ЄС, крім Данії, повідомив виданню неназваний урядовець. Копенгаген теж має зробити це невдовзі, пише видання.

«Я думаю, що це відбудеться швидко, дуже швидко. І я думаю, що йдеться про дні, тижні, а не про місяці», — цитує чиновника видання.

Як зазначає видання, Київ дав зрозуміти, що його найбільша потреба при стриманні нового наступу РФ — це артилерійські боєприпаси, особливо 155-мм гаубічні снаряди.

Російські військові щодня випускають у чотири рази більше снарядів, ніж Україна, йдеться у публікації.

Представник ЄС сказав, що оборонне відомство Євросоюзу «проведе прискорену процедуру прямих переговорів із низкою ключових промислових постачальників у Європі». За їхніми словами, в ЄС 12 компаній виробляють 155-мм снаряди, їх також виготовляє Норвегія.

«Справа рухається. Я впевнений, що результати будуть. Але є багато питань для обговорення», — сказав дипломат з ЄС.

Міністри оборони Європейського Союзу уточнять план надання боєприпасів наступного тижня перед самітом лідерів ЄС 23-24 березня.

Власні запаси країн ЄС закінчуються, а оборонна промисловість не в змозі швидко їх замінити, йдеться у публікації. Замовлення на заміну боєприпасів розміщуватиме спільна цільова група із закупівель. 26 держав-членів ЄС та Норвегія вже приєдналися до цієї платформи.

ЄС також допоможе виробникам зброї збільшити виробництво, можливо, роблячи інвестиції у нові заводи. Минулого року Європейська комісія розробила план прямих інвестицій у заводи з виробництва зброї.

Хоча бюджет ЄС не можна використовувати для прямої закупівлі зброї, її можна інвестувати у промислові потужності, йдеться у публікації. Зокрема, Брюссель виділив 500 млн євро, щоб допомогти країнам співпрацювати у закупівлі зброї та підвищити конкурентоспроможність та ефективність оборонної промисловості. Представник Єврокомісії підтвердив, що вона працює над планом постачання боєприпасів до України.

🔻 1 травня повідомлялося, що Єврокомісія планує збільшити виробництво боєприпасів у Європі для України та країн ЄС.