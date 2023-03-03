Українські військові відбили 85 атак противника на 5 напрямках— Генштаб

Атаки РФ

Росіяни продовжують штурмувати Бахмут та робити спроби наступу у напрямку Куп’янська, Лимана, Авдіївки та Шахтарська. Армія РФ завдала 31 авіаційний та 3 ракетних удари за добу. Окрім того зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, йдеться у зведенні.

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Ракетні та авіаційні удари завдали, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки, пишуть у Генштабі.

Росіяни не припиняють штурмувати Бахмут. ЗСУ відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та самого Бахмута.

Обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Куп’янському та Лиманському напрямках армія РФ вела наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, успіху не мала, йдеться у зведенні.

Російські війська здійснили артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів. Це, зокрема, Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Макіївка і Кремінна Луганської області та Роздолівка — Донецької.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках росіяни продовжують безуспішно атакувати позиції ЗСУ, пише Генштаб. Здійснили артилерійські та мінометні обстріли в районах 18 населених пунктів. Серед них — Бердичі, Авдіївка, Водяне, Веселе, Богоявленка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу зазнали понад 45 населених пунктів. Зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

Росіяни грабують населення на захопленій території Запорізької області: з початку лютого 2023 року військові почали забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти, йдеться у зведенні.

Представники окупаційної влади тиснуть на місцевих з метою привласнення земельних ділянок, пишуть у Генштабі. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських військових, стверджують у зведенні.

🔻 2 березня у Генштабі повідомляли, що на Донбасі ЗСУ відбили понад 170 атак.