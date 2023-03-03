У будівлі суду у столиці Чорногорії пролунав вибух

Вибух у Подгориці

Подгориця – Невідомий активував бомбу біля входу до суду. Одна людина загинула, семеро поранені.

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Як повідомляють у місцевій поліції, 40-річний житель Подгориці пустив у хід вибуховий пристрій серед великої кількості людей. Внаслідок вибуху загинув сам злочинець. Відомо про сімох поранених, інформація уточнюється, пише RTCG.

Вибух у Подгориці © RTCG

У поліції розповіли, що вибух стався об 11.35 за місцевим часом. Наразі на місці працюють бригади швидкої допомоги, поліції та пожежників.

Постраждалим надали допомогу в Клінічному центрі Подгориці. Серйозних травм у поранених немає, коментують лікарі.

Керівник кримінальної поліції Чорногорії повідомив місцевому виданню TVCG, що мотив підриву бомби все ще розслідується.