У будівлі суду у столиці Чорногорії пролунав вибух
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Подгориця – Невідомий активував бомбу біля входу до суду. Одна людина загинула, семеро поранені.
Як повідомляють у місцевій поліції, 40-річний житель Подгориці пустив у хід вибуховий пристрій серед великої кількості людей. Внаслідок вибуху загинув сам злочинець. Відомо про сімох поранених, інформація уточнюється, пише RTCG.
У поліції розповіли, що вибух стався об 11.35 за місцевим часом. Наразі на місці працюють бригади швидкої допомоги, поліції та пожежників.
Постраждалим надали допомогу в Клінічному центрі Подгориці. Серйозних травм у поранених немає, коментують лікарі.
Керівник кримінальної поліції Чорногорії повідомив місцевому виданню TVCG, що мотив підриву бомби все ще розслідується.