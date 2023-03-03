У Білорусі до десяти років ув'язнення засудили лауреата Нобелівської премії миру Алеся Беляцького

Порушення прав людини

Про це повідомили правозахисного центру «Вясна», очільником якої є Алесь Беляцький. Його та ще трьох правозахисників визнали винними у «контрабанді організованою групою» та «фінансуванні групових дій, які грубо порушують громадський порядок».

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Алесь Беляцький став лауреатом Нобелівської премії миру у 2022 році разом з українською правозахисною організацією «Центр громадянських свобод» та російською — «Меморіал».

Суд у Мінську оголосив вирок правозахиснику о 12 годині. Беляцькому присудили 10 років колонії в умовах посиленого режиму. Разом із Беляцьким судили його колег із правозахисної організації «Вясна». Валентина Стефановича засуджено до 9 років колонії, Володимира Лабковича – до 7 років, Дмитра Соловйова, якого судили заочно – до 8 років.

Правозахисників визнали винними у фінансуванні протестів проти Олександра Лукашенка у 2020 році й контрабанді коштів. Провину вони не визнали, заявивши, що їх переслідування має політичний характер.

Вирок ще не набув чинності, правозахисники можуть оскаржити його, йдеться на сайті «Вясни».

Засідання суду 3 березня © Белта

Коли Беляцький став лауреатом Нобелівської премії миру, він вже перебував у білоруському СІЗО. Тоді нагороду за Беляцького отримала його дружина Наталія Пінчук.

Беляцький, Стефанович і Лабкович перебувають під вартою з 14 липня 2021 року.

У 2011 році Беляцького засудили до Білорусі до 4,5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням в ухилянні від сплати податків. Загалом правозахисник притягувався до кримінальної відповідальності понад 20 разів.

Станом на 3 березня у Білорусі визнані політув'язненими 1458 людей.