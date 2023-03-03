У Білорусі до десяти років ув'язнення засудили лауреата Нобелівської премії миру Алеся Беляцького
Опубліковано:
Про це повідомили правозахисного центру «Вясна», очільником якої є Алесь Беляцький. Його та ще трьох правозахисників визнали винними у «контрабанді організованою групою» та «фінансуванні групових дій, які грубо порушують громадський порядок».
Алесь Беляцький став лауреатом Нобелівської премії миру у 2022 році разом з українською правозахисною організацією «Центр громадянських свобод» та російською — «Меморіал».
Суд у Мінську оголосив вирок правозахиснику о 12 годині. Беляцькому присудили 10 років колонії в умовах посиленого режиму. Разом із Беляцьким судили його колег із правозахисної організації «Вясна». Валентина Стефановича засуджено до 9 років колонії, Володимира Лабковича – до 7 років, Дмитра Соловйова, якого судили заочно – до 8 років.
Правозахисників визнали винними у фінансуванні протестів проти Олександра Лукашенка у 2020 році й контрабанді коштів. Провину вони не визнали, заявивши, що їх переслідування має політичний характер.
Вирок ще не набув чинності, правозахисники можуть оскаржити його, йдеться на сайті «Вясни».
Коли Беляцький став лауреатом Нобелівської премії миру, він вже перебував у білоруському СІЗО. Тоді нагороду за Беляцького отримала його дружина Наталія Пінчук.
Беляцький, Стефанович і Лабкович перебувають під вартою з 14 липня 2021 року.
У 2011 році Беляцького засудили до Білорусі до 4,5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням в ухилянні від сплати податків. Загалом правозахисник притягувався до кримінальної відповідальності понад 20 разів.
Станом на 3 березня у Білорусі визнані політув'язненими 1458 людей.