У Запоріжжі з-під завалів будинку дістали тіла ще двох людей — ДСНС

Росія атакує мирних

Запоріжжя – Операція з порятунку мешканців будинку триває понад добу, повідомляють у держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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До ранку 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку, повідомляють у ДСНС.

Таким чином щонайменше чотири людини стали жертвами ракетного удару.

Напередодні в Офісі Генпрокурора повідомляли про 8 поранених та 5 зниклих безвісти.

Пошук людей під завалами та демонтаж зруйнованих елементів будинку не припиняється. Комунальні служби вивезли вже понад 102 тонни будівельних уламків.

Психологи ДСНС на місці події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих, повідомляють у службі.

Росіяни вдарили ракетою С-300 по п'ятиповерхівці у центрі Запоріжжя о пів на другу ночі 2 березня. Внаслідок обстрілу повністю зруйнований під'їзд будинку.

Напередодні ввечері повідомлялося, що семеро постраждалих внаслідок атаки РФ по Запоріжжю перебувають в лікарні, двоє з них — у тяжкому стані.