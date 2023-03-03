Японія та Україна підписали документи про грант Києву на $164 млн

Японія для України

Кошти спрямують на розмінування та розбирання завалів, а також на відновлення інфраструктури та сільського господарства України.

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Заяву про це розповсюдив МЗС країни. Зокрема, там відзначено, що посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда і віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, під час зустрічі в Києві підписали документи на виділення гранту для української влади у розмірі 22,4 млрд ієн ($164 млн).

Очікується, що українська влада спрямує отримані кошти на розчистку територій, ліквідацію завалів і підтримку постраждалих регіонів.

Раніше, 1 лютого, стало відомо, що Японія виділила $170 млн у вигляді гранту на відновлення критичної інфраструктури України. За умовами допомоги, гроші будуть спрямовані на закупівлю японських товарів і оплату послуг.

18 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні пошкоджено більше половини всіх енергетичних об'єктів. Він підкреслив, що в Україні потребують ремонту та реставрації понад 160 тисяч об'єктів інфраструктури та житлових будинків.

До цього, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що на відновлення країни знадобиться понад $1 трлн. За його словами, зараз Київ розробляє систему, яка дозволить країнам-партнерам «брати шефство» над відновленням регіонів, міст чи підприємств країни.

🔻 20 лютого Японія оголосила про нову допомогу Україні на 5,5 млрд доларів