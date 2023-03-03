Європейський Союз відправить Україні понад п'ять тисяч сонячних батарей

Допомога союзників

Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Реклама Читати продовження

Президентка Єврокомісії зазначила, що раніше вона пообіцяла співпрацювати з Україною у сфері відновлюваних джерел енергії, які є важливими для її енергетичної безпеки.

I promised to work with Ukraine on renewable energy sources, important for its energy security.



Now we deliver: a first batch of 5 700 solar panels will be sent to Ukraine soon.



Thank you @KadriSimson for working with industry on this - I am confident more donations will come. pic.twitter.com/Q1GBkOiDxo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2023

«Тепер ми виконуємо: перша партія з 5 700 сонячних панелей буде відправлена в Україну найближчим часом», — написала вона.

Фон дер Ляєн також подякувала за співпрацю єврокомісарці з питань енергетики Кадрі Сімсон та запевнила, що допомога України буде надходити й надалі.

🔻 24 лютого президентка Єврокомісії опублікувала фотографії будівель Єврокомісії з українськими прапорамі та заявила, що «Україна стала центром континенту».

🔻 3 лютого Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС надасть Україні 35 мільйонів світлодіодних лампочок.

🔻 2 лютого президентка Єврокомісії повідомила, що ЄС надасть Україні 2 400 генераторів. Крім того, Євросоюз разом з країнами-членами ЄС передасть Україні обладнання вартістю понад 150 млн євро на підтримку енергосистеми.