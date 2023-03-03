Європейський Союз відправить Україні понад п'ять тисяч сонячних батарей
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Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії зазначила, що раніше вона пообіцяла співпрацювати з Україною у сфері відновлюваних джерел енергії, які є важливими для її енергетичної безпеки.
I promised to work with Ukraine on renewable energy sources, important for its energy security.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2023
Now we deliver: a first batch of 5 700 solar panels will be sent to Ukraine soon.
Thank you @KadriSimson for working with industry on this - I am confident more donations will come. pic.twitter.com/Q1GBkOiDxo
«Тепер ми виконуємо: перша партія з 5 700 сонячних панелей буде відправлена в Україну найближчим часом», — написала вона.
Фон дер Ляєн також подякувала за співпрацю єврокомісарці з питань енергетики Кадрі Сімсон та запевнила, що допомога України буде надходити й надалі.
🔻 24 лютого президентка Єврокомісії опублікувала фотографії будівель Єврокомісії з українськими прапорамі та заявила, що «Україна стала центром континенту».
🔻 3 лютого Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС надасть Україні 35 мільйонів світлодіодних лампочок.
🔻 2 лютого президентка Єврокомісії повідомила, що ЄС надасть Україні 2 400 генераторів. Крім того, Євросоюз разом з країнами-членами ЄС передасть Україні обладнання вартістю понад 150 млн євро на підтримку енергосистеми.