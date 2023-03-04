Велика Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю Радіо Свобода. Він сказав, що це проривний момент із танками і додав «думаю, те саме відбувається зараз із винищувачами».

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Як зазначив Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, Об’єднане Королівство стало другою після США країною за обсягом військової допомоги Україні. Та додав, що цьогоріч Британія запропонувала у 2,5 рази збільшити кількість військових тренувань для українських бійців.

«Деяке озброєння, яке ми запитували – наприклад, літаки, то тут складно. Ми шукаємо варіанти. Якщо танки (Challenger 2 — ред.), то 14 танків нам пообіцяли, а в результаті візиту президента Зеленського домовлено, що ця кількість зросте вдвічі», — цитують слова Вадима Пристайка.

🔻 22 лютого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Велика Британія може розблокувати постачання винищувачів Україні.