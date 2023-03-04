В Іспанії викрили і затримали банду, яка грабувала біженців з України

КРИМІНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Іспанська поліція заарештувала банду із 10 осіб, яка обкрадала будинки людей, які втекли від війни в Україні. Повідомляють, що кримінальне угруповання складалося із росіян та українців.

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Таку інформацію оприлюднила іспаська цивільна поліція Guardia Civil. У повідомленні йдеться, що злочинці «спеціалізувалися на цьому типі жертв, оскільки вони зазвичай беруть з собою всі свої заощадження і цінності».

Іспанська поліція © Tht Local/JAVIER SORIANO/AFP

Зазначають, що вони вдерлися до семи будинків, у яких проживали українці, котрі втекли від війни, у східних провінціях Аліканте і Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії. Поліція вилучила готівку на суму 1,25 мільйона євро й викрадені речі. Зокрема, колекцію марок вартістю близько півмільйона євро, ювелірні вироби та комп'ютери.

Припускають, що зловмисники встановлювали трекери на автомобілі своїх майбутніх жертв, щоб відслідкувати та вивчити їхній розпорядок дня.

Іспанські копи заарештували сімох українців та трьох росіян. Не виключають, що на їх рахунку більше злочинів, ніж ті, про які відомо наразі. Ведеться перевірка.

Тимчасовий захист у Іспанії отримали близько 160 тисяч українців, які втекли від війни.

🔻 23 лютого прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув з візитом до Києва.

🔻 23 лютого Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь.

🔻 21 лютого Київ відвідала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, а 20 лютого відбувся неочікуваний візит до столиці України президента США Джо Байдена.

🔻 1 лютого стало відомо, що Іспанія надасть Україні від 4 до 6 «Леопардів».