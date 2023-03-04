Джо Байдену зробили операцію з видалення ракового утворення

ПРЕЗИДЕНТ США

Про це лікар Білого дому Кевін О'конор повідомив на офіційній сторінці адміністрації американського президента. Зазначається, що у Джо Байдена виявили поширену форму раку шкіри.

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Згідно з опублікованою інформацією, що у Джо Байдена була базаліома — ракове утворення, яке досить часто трапляється у медичній практиці. Усі ракові тканини були успішно видалені.

Зазначають, що президент США і надалі перебуватиме під дерматологічним наглядом, у рамках свого поточного лікування, але місце біопсії зажило і подальшої терапії не потребує.

«Місце біопсії добре зажило, і президент продовжить дерматологічний нагляд у рамках своєї поточної комплексної медичної допомоги», — написав лікар О'Коннор.

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