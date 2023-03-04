ПОШУКОВА ОПЕРАЦІЯ ТРИВАЄ

До 10 зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі

Запоріжжя – Станом на ранок суботи, 4 березня, з-під груд бетону дістали тіла ще трьох загиблих.

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Другу добу триває розбір завалів на місці ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. Рятувальники працюють цілодобово — продовжують шукати людей. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

Минулої ночі надзвичайники деблокували тіла ще трьох мешканців. Кількість жертв зросла до десяти. Зокрема загинула одна дитина.

Живими вдалося дістати 11 осіб. Під час розбору завалів також врятували двох котів і одного собаку.

На місті події працюють психологи ДСНС, які надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

За даними відомства, загалом до ліквідації наслідків ракетного удару долучили 109 співробітників різних служб та 21 одиниця техніки. Триває демонтаж небезпечних елементів будинку. Комунальники вивезли понад 333 тонни будівельних уламків.

Війська РФ задали удару по п’ятиповерховому житловому будинку міста Запоріжжя 2 березня. Атака відбулася близько другої ночі.