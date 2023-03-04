МАГАТЕ веде перемовини з Тегераном щодо ядерної програми Ірану

НУКЛЕАРНА БЕЗПЕКА

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що нині з Тегераном ведуться «конструктивні дискусії» на ядерну тематику.

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Як повідомляє Reuters, очільник Міжнародного агентства з атомної енергетики зазначив, що переговори з Іраном тривають у «атмосфері чесності і співпраці».

«Ми наполегливо працюємо. Що я можу вам сказати, так це те, що наші команди, ми працювали, зараз ми робимо перерву, щоб прийти і поговорити з вами, але ми наполегливо працюємо для того, щоб мати хороші рішення сьогодні. Дякую вам», — сказав Гроссі під час спільного брифінгу з головою Іранської організації з атомної енергетики Мохамадом Есламі.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі via REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Візит Гроссі відбувається на тлі перемовин з Тегераном щодо походження частинок урану, збагаченого до 83,7% чистоти, що дуже близько до 90% порогу для створення зброї. Їх виявили на підземному збагачувальному заводі у Фордо, повідомляють у доповіді Агентства ООН з ядерної безпеки, пише Reuters.

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