Німеччина хоче побудувати танковий завод в Україні — Spiegel

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Берлін, Німеччина – Переговори з українським урядом ще тривають. Відповідне рішення, за даними видання, можуть ухвалити протягом найближчих двох місяців.

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400 «Пантер» KF51 на рік — такою буде потужність нового заводу, який хоче побудувати в Україні найбільший виробник військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі Rheinmetall. Про це повідомляє Spiegel. За даними видання, переговори з українським урядом виглядають «повними надій».

«Пантера» KF51 (Panther, — нім.) — новинка німецької бронетехніки. Компанія Rheinmetall представила цей основний бойовий танк влітку 2022 року у Парижі на 27-й Міжнародній виставці озброєнь. Він оснащений 130-мм гарматною системою, відкритою цифровою архітектурою, комплексною концепцією захисту з пасивними, реактивними й активними технологіями. Додаткові варіанти озброєння забезпечують зосереджену вогневу потужність. Удари можна здійснювати одночасно по кількох цілях на великі відстані.

Якщо Київ надасть згоду, то зведення потужностей розпочнеться до завершення війни. Генеральний директор концерну Армін Паппергер переконаний, що завод можна захистити від нальотів російської авіації. Мовляв, «протиповітряна оборона не складе труднощів».

Для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків, — підкреслив керівник Rheinmetall:

Навіть якби Німеччина відмовилася від усіх танків Leopard 2, які є в розпорядженні Бундесверу, цього все одно було б недостатньо

Армін Паппергер також нагадав, що компанія надасть близько 250 танків Україні:

Ми працюємо на повну. Вже привели в бойовий стан понад 40 БМП «Мардер», до кінця року їх буде близько 100. З 50 «Леопард» 2A4 готові близько 30 танків. Є також близько 100 старіших моделей «Леопард» 1, з яких ми можемо наразі зробити 88 знову придатними для використання

Раніше про намір створити в україні британський завод з виробництва військової техніки повідомляло видання «Телеграф». За даними ЗМІ, відповідні переговори між Лондоном і Києвом вже ведуться.

🔻 24 лютого міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив про збільшення загальної кількості запланованих поставок «Леопард» Україні з 14 до 18 танків.

🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про поставку Києву не менше 100 «Леопардів».