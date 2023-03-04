Президент України зустрівся з очільницею Європарламенту у Львові

ЄВРОПЕЙСЬКА ПІДТРИМКА

Володимир Зеленський зустрівся з Робертою Мецолою, яка вчергове прибула до України. Про це він повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

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Зустріч президентки Європарламенту Роберти Мецоли з українським президентом відбулася у Львові.

«Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС», — написав Володимир Зеленський.

Крім того, зазначив президент Зеленський, Україні прагне виконати усі рекомендації Єврокомісії та розпочати перемовини про вступ до Європейського Союзу уже цьогоріч.

🔻 27 лютого Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна планує розпочати переговори про вступ до ЄС у 2023.

🔻 9 лютого президентка Єврокомісії заявила, що Україна рухається до ЄС вражаючими темпами, але попереду ще багато роботи.

🔻 3 лютого Єврокомісія оцінила здатність України, Молдови та Грузії стати членами ЄС.

🔻 3 лютого Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала 72% завдань ЄС.

🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна», – додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.