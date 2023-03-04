Росія обходить санкції і продовжує імпортувати мікросхеми для забезпечення війни в Україні

Таку інформацію оприлюднили у Bloomberg. Згідно даних, на які покликаються журналісти видання, передові мікросхеми, вироблені в ЄС та інших країнах, поставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, ОАЕ та Казахстан.

Реклама Читати продовження

Про це видання пише, покликаючись на слова високопоставленого європейського дипломата, який поспілкувався із журналістами на умовах анонімності. Зазначають, що Росія, швидше за все, успішно працює в обхід санкцій Європейського Союзу і «Великої сімки», щоб отримати важливі напівпровідники та інші технології для своєї війни в Україні.

За словами джерела Bloomberg, російський імпорт у сфері електроніки повернувся майже до рівня 2020 року. Зокрема, пишуть, на це вплинуло й те, що Пекін відіграє все більшу роль у постачанні до РФ. Деякі країни, що не входять до ЄС, самі не вводили санкції проти Росії, але при цьому більшість із них неодноразово заперечували, що допомагають Москві.

Європейський Союз запровадив санкції проти майже 1500 осіб, а також обмежив експорт багатьох товарів і технологій. Але деякі офіційні особи стурбовані тим, що блок не має ефективного апарату для забезпечення дії цих заходів.

🔻 Сьогодні стало відомо, що Євросоюз готує нові санкції проти Білорусі за участь у російському вторгненні

🔻 26 січня США визнали «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією і розширили санкції проти неї та осіб, причетних до діяльності «вагнерівців»

🔻 17 січня стало відомо, що ЄС може прийняти нові санкції проти РФ та Білорусі вже у лютому.

🔻 12 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Його планували прийняти до початку саміту Україна-ЄС.