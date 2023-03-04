Саудівська Аравія відправила Україні 3 літаки з гуманітарною допомогою
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Про це повідомив у телеграмі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що цю допомогу передали у рамках програми на 100 мільйонів доларів.
Андрій Єрмак написав, що ця партія гуманітарної допомоги включає 135 генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри, засоби гігієни. Ці речі будуть розподілені в шести регіонах України.
«Нагадаю, що меморандум про гуманітарну допомогу на $100 млн був підписаний під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Його Світлості Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда», — зазначив Андрій Єрмак.
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