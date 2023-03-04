Сенат франції продовжує обговорення пенсійної реформи попри масштабні протести

СУПЕРЕЧЛИВА РЕФОРМА

4 березня французький Сенат розпочав розгляд «одного з найбільш чутливих заходів проекту пенсійної реформи: закінчення кількох спеціальних режимів, придушення, проти якого борються ліві», передає France 24.

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Як повідомляють, дебати щодо пенсійної реформи продовжуються не зважаючи на поновлення протестів енергетиків і газовиків. Вони знову активізувалися 3 березня, через що уже скоротилося виробництво електроенергії на кількох атомних електростанціях.

«У п’ятницю, після відхилення вранці запиту на проведення референдуму лівими, сенатори почали зі вступної статті про прогнози дефіциту, проголосували лише ввечері після численних втручань лівих, радикально проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років», — йдеться у матеріалі.

Дебати відновилися в суботу з обговорення першої статті, яка передбачає поступове припинення спеціальних режимів RATP, електроенергетики та газової промисловості, Banque de France або клерків та нотаріусів. Ліві виступають проти їх видалення і внесли близько 350 поправок до цієї статті.

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Нагадаємо, у четвер 2 березня профспілки закликали французів долучитися до масштабних страйків 7 березня, щоб поставити «Францію в глухий кут».

За даними на які покликається France 24, розвідувальні служби очікують від 1,1 до 1,4 мільйона демонстрантів, у тому числі від 60 000 до 90 000 лише у самому Парижі. У столиці Франції демонстранти планують пройти від Севр-Вавілон до площі Італії.

«За даними іншого джерела в поліції, по всій Франції заплановано 320 мітингів», — пишуть французькі журналісти.

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🔻 31 січня на страйк проти пенсійної реформи вийшло майже 1,3 млн французів. Із 1995 року вперше стільки людей вийшли з протестом проти соціальних реформ.

🔻10 січня уряд Франції оголосив про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Це почнуть робити поступово — з 1 вересня 2023 року.