Сербія не вводить санкції проти Росії, але допомагає Україні — Мішчевич

СЕРБСЬКА ПОЗИЦІЯ

Про це Сербська міністерка євроінтеграції сказала, перебуваючи у Парижі. Вона зазначила, що Белград поки не ухвалив остаточного рішення щодо санкцій проти РФ.

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Таку інформацію передає агенція Beta. Міністерка Таня Мішевич наголосила, хо попри відсутність санкції проти Росії, Сербія багато робить для підтримки України.

«Ми надаємо гуманітарну допомогу Україні. Ми не хвалимося цим, ми не хочемо політизувати цю допомогу, можливо, це наша помилка. Але ми знаємо, що таке бомбардування», — цитують слова сербської міністерки євроінтеграції.

Таня Мішевич наголосила, що Белград надіслав Україні багато засобів для відновлення зруйнованої електросистеми, також надавав допомогу у відновленні лікарень, окрім того, Сербія приймала на лікування поранених українців.

Наразі Сербія лишається єдиною європейською країною, яка досі не запровадила жодних обмежень проти РФ, хоча й засудила вторгнення в Україну.

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Сербія, кандидат на членство в Європейському Союзі з 2012 року, підтримує тісні культурні та історичні зв'язки з Росією, вони поділяють ненависть до НАТО, особливо після бомбардування в 1999 році, пише агенція.

🔻 18 січня президент Сербії повідомив, що Белград не підтримує вторгнення Росії в Україну

🔻17 січня Вучич закликав припинити вербувати сербів на війну проти України

🔻 Під час масованого обстрілу 14 счня окупанти атакували дві теплоелектростанції ДТЕК Енерго, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів. Одна повністю вийшла з ладу.

🔻 Внаслідок ракетної атаки на Україну 14 січня пошкоджені енергетичні об’єкти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

🔻 30 грудня 2022 року Президент Сербії зазначив, що Белград не запровадить обмеження проти Москви, доки інтереси країни не опиняться під загрозою