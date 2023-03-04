«Тиснути на Росію стільки, скільки потрібно» — заява Байдена та Шольца після зустрічі у Вашингтоні

ПІДСУМКИ ЗУСТРІЧІ

«Тиснути на Росію стільки скільки потрібно» — заява Байдена та Шольца після переговорів у Вашингтоні

У п’ятницю, 3 березня, Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відвідав Вашингтон. Лідер ФРН зустрівся з Президентом США Джо Байденом. Говорили про агресію Москви та підтримку Києва.

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Олаф Шольц та Джо Байден обговорили поточні зусилля щодо забезпечення безпекової, гуманітарної, економічної та політичної підтримки Україні. Про це йдеться у заяві Білого дому за результатами зустрічі двох лідерів.

Канцлер Німеччини та Президент США наголосили на важливості підтримки глобальної солідарності з народом України, а також підтвердили свої зобов’язання продовжувати тиснути на Росію «стільки, скільки буде потрібно».

Зустріч лідерів проходила за закритими дверима в Овальному кабінеті. Перед початком переговорів Шольц заявив, що надзвичайно важливими є спільні дії Німеччини та США:

І дуже важливо, що ми діяли разом, що ми йшли нога в ногу і продовжували надавати необхідну підтримку Україні протягом усього цього часу. Сьогодні, я вважаю, дуже важливо, щоб ми повідомили, що продовжуватимемо це робити стільки, скільки буде потрібно

Своєю чергою Президент Байден подякував німецькому Канцлеру за сильне та стійке лідерство:

Ви активізували зусилля, щоб надати важливу військову підтримку. І, знаєте, я б сказав, що крім вашої військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, також була глибокою

Байден та Шольц обговорили ще низку питань. Зокрема ймовірні плани Китаю щодо постачання Росії летальної зброї. У США наразі тривають консультації з союзниками щодо запровадження санкцій проти Пекіна, якщо той наважиться на військову підтримку Москви.

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У ЄС напередодні заявили, що такі постачання стануть «абсолютною червоною лінією». У разі її перетину Брюссель відповість санкціями.

🔻 3 березня США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів долларів.

🔻 1 березня Президент США Джо Байден продовжив дію санкцій США проти Росії ще на один рік.

🔻19 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати стежать, аби Китай не постачав озброєння РФ.