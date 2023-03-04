ЮРИДИЧНИЙ «РАМШТАЙН»

У Львові підпишуть угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії РФ

Угоду про створення Центру підпишуть в рамках конференції United for Justice, яка наразі проходить у Львові. Тут вже другий день поспіль обговорюють механізми, які допоможуть притягнути РФ до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

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Майже через рік після того, як світ дізнався про терор росіян у Бучі, Єврокомісія планує створити у Гаазі Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії РФ. Він стане одним з інструментів на користь судового процесу проти Росії у Міжнародному кримінальному суді.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн біля тіл вбитих мирних жителів Бучі, Київська область, Україна, 8 квітня, 2022 р. © AP / Efrem Lukatsky

Підписання угоди про створення Центру анонсувала Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

Тортури, жорстоке поводження, сексуальне насильство та страти. Не шкодували навіть дітей. Росія має відповісти за ці жахливі злочини. Путін має бути притягнутий до відповідальності. Ми повинні зробити все від нас залежне

ЄС підтримує роль Міжнародного кримінального суду, — наголосила фон дер Ляєн. За її словами, також необхідний спеціальний трибунал для судового переслідування злочинів агресії РФ:

Я пишаюся тим, що на цій конференції ви підпишете угоду про створення в Гаазі Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії РФ

На конференції у Львові планується підписання й оновленої угоди про створення Спільної слідчої групи Євроюсту з метою сприяння створенню Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії в її структурі.

Саме за підтримки Євроюсту створено Спільну слідчу групу для збору доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні. До складу Групи увійшли представники Міжнародного кримінального суду, України, а також Литви, Польщі, Латвії, Словаччини, Румунії та Естонії.

🔻 27 лютого очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни-члени ООН підтримати створення спецтрибуналу для злочинів росіян на території України.

🔻 23 лютого генпрокурор Андрій Костін повідомляв, що Україна працює над об’єднанням союзників у системному форматі, який можна буде назвати «юридичним Рамштайном». Ця конференція буде першою за час війни, де обговорюватимуть усі елементи й аспекти відповідальності країни-агресорки.

🔻 17 лютого український президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили створення в Гаазі спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ.

🔻 6 лютого заступник голови Офісу Президента, координатор робочої групи Андрій Смирнов повідомив про три моделі роботи спецтрибуналу для РФ.

🔻 3 лютого стало відомо, що Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над Спецтрибуналом проти РФ.