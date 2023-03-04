У столиці Індонезії сталася масштабна пожежа — серед загиблих діти

СМЕРТЕЛЬНА АВАРІЯ

Як повідомляють, пожежа розгорілася на пасивній станції у столиці Індонезії Джакарті. За деякий час стався потужний вибух, який зафільмували очевидці.

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01:09 Пожежа в Джакарті ARIE DENZO via REUTERS - ARIE DENZO

Повідомляють, що через пожежу та вибух на паливному складі щонайменше 17 людей загинули, серед них двоє дітей, а ще понад п'ять десятків отримали поранення.

«Все було хаотично, тому що ми тікали з кількома пораненими, які були напівобгорілими, і це викликало паніку серед людей», — розповідає очевидець.

Станцією зберігання палива керує державна нафтогазова компанія Pertamina.Розташований цей склад неподалік густонаселеного району в районі Танах Мера в Північній Джакарті.

Після вибуху вогонь швидко поширився на житловій будинки, що й призвело до жертв серед місцевих мешканців.

За результатами попереднього розслідування, пожежа виникла внаслідок розриву трубопроводу під час сильного дощу, можливо, від удару блискавки.

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