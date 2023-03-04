Франція надасть 34 мільйони євро допомоги для сходу Конго — Макрон

ФРАНЦУЗЬКА ПОЗИЦІЯ

Про це французький президент заявив під час візиту до Демократичної республіки Конго, пише Reutrers. Ці гроші призначені для допомоги східним районам країни, які постраждали у ході конфлікту з Руандою.

Реклама Читати продовження

Повідомляють, що Еммануель Макрон відвідав Конго де нещодавно спалахнули антифранцузькі настрої. Як зазначають, це сталося через «сприйняття французької підтримки сусідньої Руанди, оскільки східні регіони ведуть боротьбу з наступом повстанського угруповання М23, у підтримці якого Конго звинувачує Руанду. Руанда це заперечує».

Конголезькі протести та запитання щодо візиту Макрона REUTERS - JUSTIN MAKANGARA

Раніше Франція разом із ООН, Конго та низкою інших країн звинуватила Руанду в підтримці М23. Але під час прес-конференції в Кіншасі Макрона попросили більш рішуче засудити Руанду.

Мирний процес, розпочатий за посередництва регіональних держав в Анголі в листопаді 2022, поки не призвів до припинення бойових дій. Але Еммануель Макрон заявив, що він впевнений у цьому плані.

«Ті, хто не поважає цей план, побачать це на місцях, тому що в контексті посередництва існує механізм перевірки, керований Анголою, який зможе сказати, хто поважає план, а хто ні, за допомогою незалежних спостерігачів. Ті, хто не дотримується плану, знають, що їм загрожує, включаючи санкції», — цитують слова французького президента.

► Дивіться також: «Нове партнерство»: Еммануель Макрон з візитом в країнах Центральної Африки