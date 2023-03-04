Щонайменше 5 людей загинули внаслідок російських обстрілів за останню добу

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Від минулої ночі окупанти обстрілюють населені пункти у щонайменше 6 областях. Жертвами російської агресії стали мирні жителі у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях.

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Двоє людей загинули у Запорізькій області внаслідок артилерійського обстрілу. Вранці росіяни били по населених пунктах Гуляйпільської громади. Про це повідомляє тамтешня військова адміністрація.

По Новомиколаївці окупанти тричі вдарили ракетами. Одна з них зруйнувала сільськогосподарський об'єкт. «Градами» війська РФ обстріляли Степногірську громаду. Постраждалих немає.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак також повідомляє про обстріл села Мар'ївка у Запорізькому районі. В ОВА кажуть, що обстріл було здійснено «дорогим снарядом» з українського Криму. На місці працюють профільні служби.

У самому Запоріжжі близько обіду пролунали вибухи. Куди саме поцілили війська РФ наразі невідомо. Також у місті триває розбір завалів 5-поверхівки, куди окупанти поцілили 2 березня.

Вранці росіяни також гатили з артилерії по Нікополю, що у Дніпропетровській області. Пошкоджені 4 будинки та дві господарські споруди. Одна з них зайнялася. Рятувальники пожежу загасили.

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Також частково зруйноване одне приватне підприємство та готель. Обірвало лінію електропередачі. Постраждалих немає, — повідомляють у Дніпропетровській ОВА.

У Червоногригорівській громаді під час денного обстрілу загинули двоє людей. Це 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Там також пошкоджені 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінію електропередач та газогін.

Наслідки обстрілу Червоногригорівської громади на Дніпропетровщині © Telegram / @dnipropetrovskaODA

Під вогнем артилерії близько полудня опинилися прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Оперативне командування «Північ» зафіксувало там щонайменше 35 «приходів» із самохідних артилерійських установок та мінометів калібром 120 міліметрів. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Минулої доби російські війська 69 разів обстріляли Херсонщину. Випустили 60 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА, — інформує Херсонська ОВА. Одна людина загинула, ще 10 місцевих жителів поранені. По самому обласному центру росіяни вдарили 4 рази. Пошкоджені багатоквартирні будинки та комунальне підприємство.

У Донецькій області напередодні поранення дістали двоє людей. Один — внаслідок обстрілу у Часовому Яру. Другого травмувало під час атаки Званівської громади.

Через російські обстріли на Донеччині загинули двоє мирних жителів © dn.gov.ua

Численних руйнувань зазнали приватні житлові будинки в Очеретинській, Торецькій громадах. Медзаклад Новогродівської тергромади пошкоджений внаслідок влучання російських «Смерчів». Про це відзвітувала Донецька ОВА.

Загалом протягом минулої доби Російська Федерація завдала 32 авіаційних та 6 ракетних ударів по населених пунктах України. 84 обстріли окупаційні війська здійснили з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.