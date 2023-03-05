В ООН уклали угоду про захист біорізноманіття у відкритому морі

ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ

До цієї угоди долучилися понад 100 країнсвіту. Цей крок, на думку екологічних організацій, захистить морське біорізноманіття та забезпечить сталий розвиток.

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Як повідомляє France 24, цієї історичної домовленості досягли після більш ніж 15 років дискусій.

«Делегати завершили юридично обов’язковий текст, зміст якого зараз заморожено по суті, але він буде офіційно прийнятий пізніше після перевірки юридичними службами та перекладу, щоб він був доступний шістьма офіційними мовами ООН», — йдеться у матеріалі.

Під поняття відкрите море підпадають води, які не знаходяться у виключних економічних зонах жодної з держав. Тому, кони не перебувають під юрисдикцією ніякої країни.

Науковці довели важливість захисту цих океанів. Вони не тільки є домом для безлічі видів тварин та водоростей, а забезпечують половину кисню, необхідного для людей та обмежують глобальне потепління, поглинаючи значну частину CO 2, що виділяється внаслідок діяльності людини.

Нова угода, після набуття чинності, створить морські охоронні зони в цих міжнародних водах.