Дипломатичні спроби повернути ЗАЕС не мають ефекту — Галущенко

ЯДЕРНА НЕБЕЗПЕКА

Міністр енергетики України зауважив, що Україна продовжує робити дипломатичні кроки для повернення Запорізької атомної електростанції, але через позицію РФ вони не мають успіху.

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Таку заяву Герман Галущенко зробив у ефірі Єдиного телемарафону.

«Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше – на демілітаризації станції, по-друге – виході із ЗАЕС працівників Росатому. По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ Володимира Путіна про те, що ЗАЕС – це "федеральна" власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою "Запорізька станція"», — сказав він.

За словами Галущенка, від МАГАТЕ постійно надходять тривожні сигнали щодо ситуації на Запорізькій атомці. Фахівці Міжнародної агенції, які мають доступ до ЗАЕС, зазначають, що росіяни поводяться на станції «вкрай непрофесійно».

«Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані», — повідомив глава українського Міненерго.

🔻 28 лютого повідомили, гендиректор МАГАТЕ висловив занепокоєння щодо ризиків ядерної безпеки на ЗАЕС

🔻 20 лютого МЗС України повідомило, що Росія заблокувала ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС.

🔻 12 лютого міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що росіяни свідомо експлуатують обладнання ЗАЕС таким чином, щоб Україна в майбутньому не могла підключити її до енергомережі.

🔻 20 січня Гендиректор МАГАТЕ закликав якнайшвидше створити зону безпеки навколо ЗАЕС.

🔻18 січня МАГАТЕ розпочав роботу на Чорнобильській та Рівненській АЕС.

🔻17 січня Рафаель Гроссі повідомив, що місія МАГАТЕ розпочинає роботу на Рівненській АЕС.