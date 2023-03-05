Китай має зробити вибір, чи дійсно він хоче стати на бік президента РФ — Кірбі

КАТЕГОРИЧНА ПОЗИЦІЯ

Про це координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав, коментуючи можливе постачання зброї з Китаю до Росії.

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У інтерв'ю Голосу Америки Кірбі наголосив на тому, що США мають чітку позицію з цього питання і миттєво відреагують, якщо Китай перетне межу.

«Китаю належить зробити вибір. Чи дійсно він хоче стати на бік президента Росії Путіна? Чи справді він хоче допомогти пану Путіну у вбивстві невинних українців? », — сказав координатор зі стратегічних комунікацій Радбезу США.

Саме так, а не інакше, зазначив він, виглядав би такий крок Пекіна. І додав, що якщо Китай дбає про свою міжнародну репутацію, то не зважиться на нього. Білий дім уже закликав Сі Цзиньпіна зробити правильний вибір.

«Йдеться не про ганьбу. Йдеться про те, щоб поділитися нашими побоюваннями приватно з китайською стороною, а також публічно поділитися побоюваннями у зв'язку з тим, що ми бачимо ознаки, що Китай потенційно може рухатися в цьому напрямку. Китаю належить зробити вибір. Президент Сі Цзіньпін має зробити вибір. І ми наполегливо закликали його зробити правильний вибір, не полегшувати Путіну вбивство невинних українців», — наголосив Джон Кірбі.

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