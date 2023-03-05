Масові акції протесту проти судової реформи в Ізраїлі — зафіксовані сутички з поліцією

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Протестні акції пройшли одразу в кількох ізраїльських містах, зокрема Хайфі та Нетанії. У Тель-Авіві на вулиці вийшли близько 160 тисяч осіб.

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Загалом участь у демонстраціях взяли понад 200 тисяч ізраїльтян, пише Reuters. Усі вони виступають проти урядового плану з реформування судової системи в країні.

У Тель-Авів демонстрація розпочалася мирно.

Протести в Тель-Авіві REUTERS - RONEN ZVULUN

Але, уже наприкінці акції, близько 200 людей прорвали поліцейські барикади, заблокували головну дорогу міста та вступили у сутичку з правоохоронцями. Аби їх вгамувати, поліція застосувала водомети, декого з протестувальників затримали.

Протест у Тель-Авіві REUTERS - AMIR COHEN

Натовпи людей збираються щотижня з початку січня, коли уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу оголосив про майбутні зміни у Верховному суді. Вони, зокрема, можуть обмежити повноваження Верховного суду виносити рішення проти законодавчої та виконавчої влади, надаючи при цьому законодавцям вирішальні повноваження у призначенні суддів.

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🔻1 листопада в Ізраїлі пройшли вибори до кнесету. Блок Нетаньягу отримав 65 зі 120 місць в парламенті.