ЗАЛІЗНИЧНА КАТАСТРОФА

На протесті в Афінах спалахнули сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати

Афіни – Щонайменше 10 тисяч людей, серед яких багато студентів та залізничників, вийшли на вулиці Афін після найсмертельнішої аварії за участі двох потягів в історії Греції.

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Третій день поспіль в країні не вщухають демонстрації. Люди виходять на мітинги, щоб вшанувати загиблих у катастрофі та змусити владу покращити стандарти безпеки на залізниці.

Близько 10 тисяч людей зібралися у неділю, 5 березня, на Площі Конституції в Афінах. Про це повідомляє агентство «Ройтерс». На плакатах, які тримали демонстранти, виднілися написи «Це не було людською помилкою». Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс просив вибачення у громадян:

Ми не можемо і не будемо ховатися за «людською помилкою»

Під час мирного протесту група молодиків почала кидати у правоохоронців коктейлі з запальною сумішшю. Поліція відповіла сльозогінним газом і світлошумовими гранатами. Опісля учасники сутичок розійшлися.

01:21 У столиці Греції протести на тлі залізничної катастрофи переросли у сутички © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS

У ніч на середу, 1 березня, пасажирський потяг, який перевозив понад 300 людей, врізався у вантажний. Це було лобове зіткнення — вони рухалися однією колією. 57 людей загинули, десятки — травмовані. Серед жертв аварії багато студентів, які поверталися на навчання з затяжного вікенду.

Міністр транспорту Греції Костас Караманліс подав у відставку через катастрофу.

Відповідно до звіту Європейського залізничного агентства за 2022 рік, Греція має низькі показники безпеки залізничного пасажирського транспорту та найвищий рівень смертності порівняно з іншими країнами Європи.