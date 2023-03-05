Нідерланди розслідують 45 кримінальних справ проти приватних осіб і компаій РФ

В ОБХІД САНКЦІЙ

Цих людей та організації підозрюють у обході антиросійських санкцій, запроваджених Заходом, пише RTL Nieuws.

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Як зазначають, 29 кримінальних справ нідерландська прокуратура відкрила через порушення імпортних і експортних санкцій.

«Одне кримінальне розслідування зараз призвело до конкретного судового процесу: Дмитра К. підозрюють у експорті мікрочіпів і, можливо, також дронів до Росії через Казахстан, зокрема. Справа ще не розглянута по суті», — йдеться у матеріалі.

Усі ж інші розслідування стосуються порушення фінансових обмежень.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну нідерландська митниця стежить за новими правилами перевезення вантажів з і до Росії та Білорусі. Покликаючись на дані з офіційних документів, видання повідомляє, що за цей час було проведено понад сто тисяч перевірок. 357 разів вантаж зупиняли для додаткового контролю.

«Митниця вказує, що це предмети розкоші, такі як спортивний одяг, але також були знайдені товари військового призначення або деталі для вертольотів», — пише RTL Nieuws.

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