Перший крок до трибуналу: низка європейських країн підписала ініціативну угоду

ПОКАРАННЯ ДЛЯ РФ

Країни-учасниці Європейського Союзу роблять перші кроки на шляху до створення спеціального трибуналу, щоб притягнути до відповідальності керівництво РФ за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Подоляк написав, що ініціативну угоду про створення спеціального центру РФ із злочину агресії вже підписали країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина.

«Це формалізація обов’язкового кримінального процесу. Автори війни, включно з Путіним, будуть засуджені», — наголосив Михайло Подоляк.

Це формалізація обов’язкового кримінального процесу. Автори війни, включно з Путіним, будуть засуджені

Нагадаємо, що 3 березня український уряд ухвалив проєкт угоди з Міжнародним кримінальним судом про організацію його офісу в Україні. Основний напрямок роботи — розслідування справ, що перебувають на розгляді суду від самого початку агресії Росії проти України у 2014 році.

🔻 23 лютого генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що наразі Україна працює над об’єднанням союзників у системному форматі, який можна буде назвати «юридичним Рамштайном», щоб займатися питанням притягнення до відповідальності Росії за свої воєнні злочини на території України.

🔻 17 лютого український президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили створення в Гаазі спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ.

🔻 6 лютого заступник голови Офісу Президента, координатор робочої групи Андрій Смирнов повідомив про три моделі роботи спецтрибуналу для РФ.

🔻 3 лютого стало відомо, що Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над Спецтрибуналом проти РФ