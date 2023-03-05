Розкол між Німеччиною та Польщею може завадити забезпеченню сил Києва

НЕБЕЗПЕЧНА СУПЕРЕЧКА

Про те, що між Німеччиною та Польщею виникла напруга пише видання Bloomberg. Зазначають, що навіть на фоні єдності, яку демонструють союзники по НАТО, це може спричинити проблеми у підтримці України.

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Журналісти видання пишуть, що розкол між Берліном та Варшавою намітився через питання постачання Україні озброєння та техніки.

«Суперечки у Варшаві та Берліні щодо ракет, танків і запчастин вийшли на новий рівень, навіть незважаючи на те, що президент Володимир Зеленський закликає західних партнерів "поквапитися" з постачанням озброєнь, перш ніж розпочнеться весняна наступальна операція», — йдеться у матеріалі.

Після того, як Олаф Шольц дозволив передавати Україні «Леопарди» і, здавалося, поставив крапку в танковому питанні, почалися нові проблеми. Польща, яка хотіла передати ЗСУ старіші моделі цієї техніки зі свого арсеналу, звинуватила Німеччину в тому, що вона не надіслала запчастини до цих танків.

«Головна відповідальність лежить на Федеративній Республіці Німеччина, головному виробнику цих танків. Ми так довго закликали німецьку сторону приєднатися до танкової коаліції і поставити не лише танки, а й запчастини», — цитують слова польського президента Анджея Дуди.

Анонімне джерело, на яке покликається Bloomberg, зазначає — Варшава вважає, що Німеччина більше думає про конкуренцію з Польщею за міжнародне визнання наданої допомоги, аніж про реальні кроки у цій справі.

Дійшло до того, що представники керівництва обох держав почали звинувачувати одне одного у фінансуванні Москви через купівлю енергоносіїв.

«Чи знає міністр, скільки мільярдів злотих Польща щороку переказувала Москві в обмін на російські енергоносії?», — написав посол Німеччини у Польщі Томас Беггер.

Разом з тим, у Берліні вважаю, що напруга спаде після того, як у Польщі пройдуть вибори.

🔻 22 січня повідомили, Німеччина не проти передачі польських танків «Леопард» Україні

🔻 Прем’єр-міністр Польщі 22 січня розкритикував Німеччину через нездатність поставити Україні танки «Леопард», назвавши таку позицію «неприйнятною».

🔻21 січня Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримує постачання Україні танків.

🔻 21 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські військові навчатимуться на танках Leopard 2 за кордоном.