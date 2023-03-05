Російське військо не зможе оточити Бахмут найближчим  часом — Інститут вивчення війни

МІСТО-ФОРТЕЦЯ

Аналітики вважають, що у деяких районах Бахмута армія РФ зайняла досить вигідні позиції для повороту — захоплення об’єктів позаду поточних місць дислокації супротивника. Цей маневр покликаний змусити українські сили відступити. А втім, це малоймовірно, як і захоплення росіянами міста найближчим часом.

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Окупанти повільно просуваються у напрямку Бахмута. Немає підстав вважати, що невдовзі вони захоплять місто. Про це йдеться у доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW) за 4 березня.

За даними аналітиків, того дня росіяни здійснили один обмежений підтверджений наступ поблизу населеного пункту. При цьому, вони могли просунутися до критичних наземних комунікацій з північного сходу, що може загрожувати шляхам відходу українських військ класичним поворотним рухом.

Класичний поворотний рух — це різновид маневру, при якому сила, яка атакує, намагається уникнути основних оборонних позицій противника, захоплюючи об’єкти позаду нього. Це змушує ворога відступати. При цьому, поворот не завжди має на меті оточення та знищення сил іншої сторони.

ISW нагадує, що 3 березня вони повідомляли про ймовірну підготовку ЗСУ до відходу зі східних районів Бахмута, де ситуація є найважчою. Але про кінцеве рішення з цього приводу аналітикам не відомо.

При цьому, в інституті припускають, що росіяни могли планувати оточення українських сил в Бахмуті, але командування ЗСУ заявило, що воно, швидше за все, дасть команду про відступ, ніж піде на такий ризик.

Карта американського Інституту вивчення війни © ISW

У звіті також згадується приїзд Міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Донецької області. Аналітики припускають, що він прибув оцінити ситуацію довкола Вугледара. Той факт, що його не супроводжував начальник Генштабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов, може свідчити про те, що в російському Міноборони йому не довіряють

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🔻 3 березня аналітики Інституту вивчення війни припустили, що українське командування може готувати контрольований відвід сил із частини міста Бахмут, де вже кілька місяців точаться запеклі бої.

🔻 2 березня британська розвідка зазначила, що весняна відлига може дати перевагу ЗСУ

🔻 У зведенні зранку Генштабу писали, що російські війська продовжують штурмувати Бахмут, та ЗСУ відбивають атаки.

🔻 28 лютого економічний радник президента України Олександр Роднянський в інтерв'ю CNN зазначив, що поки що ЗСУ утримують місто, та у разі необхідності відступять.

🔻 Того ж дня у міноборони України заявили, що до міста було відправлене підкріплення.