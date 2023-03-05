ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Росіяни обстріляли село на Херсонщині. Загинула жінка та двоє дітей

Війська РФ вели вогонь по населеному пункту з мінометів.

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Під обстрілом опинилося село Понятівка Дарʼївської громади. Населений пункт знаходиться за 30 кілометрів від обласного центру. Окупанти атакували житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди. В результаті загинули жінка та двоє дітей. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Протягом минулої доби російські військові 78 разів обстріляли Херсонщину. Випустили близько 400 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА. Одна людина загинула, ще троє — дістали поранення різного ступеня тяжкості.

🔻 Протягом 3-4 березня щонайменше 5 людей загинули внаслідок російських обстрілів. Під ударом зокрема опинилася Херсонська область.

🔻 2 березня під час обстрілу черги людей у Козацькому постраждало 9 осіб, зокрема й 16-річний хлопець. Люди прийшли по гуманітарну домомогу. Того ж дня двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині.

🔻 1 березня повідомлялося, що за минулу добу внаслідок обстрілів Херсонщини 5 людей загинули та 7 зазнали поранень.