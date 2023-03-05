Сербія не передає зброю ані РФ, ані Україні — Александар Вучич

СЕРБСЬКА ПОЗИЦІЯ

Про це президент Сербії заявив перебуваючи на конференції, організованій ООН, у Катарі.

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Крім того, пише видання Danas, Александар Вучич наголосив, що продажу сербських боєприпасів до Росії чи України також не було. А тих, хто про це заявляє назвав «брехунами», яким має бути соромно, «оскільки вони завдають шкоди Сербії».

«Для Сербії, згідно з міжнародним законодавством, є так звані дозволені користувачі, і Сербія може експортувати тільки в такі країни. Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті, як сльоза», — цитують слова сербського президента.

Також він зазначив, що аби захиститися додатково, Сербія заборонила Туреччині експортувати раніше передані їй боєприпаси без згоди Белграда.

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