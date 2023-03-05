ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Харківська область – У Чугуївському районі жертвами артобстрілу стало подружжя. У Куп’янську загинув 64-річний чоловік.

Реклама Читати продовження

У неділю, 5 березня, росіяни обстріляли село Бударки Чугуївського району. Населений пункт знаходиться на кордоні з РФ. Один з артилерійських снарядів влучив в автівку, в якому перебувало подружжя. Чоловік та жінка загинули на місці. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Троє людей загинули внаслідок обстрілу Харківщини військами РФ © Facebook / Харківська обласна прокуратура

Вранці окупанти також вели вогонь по Куп’янську. Пошкоджено будівлю вокзалу. Місто опинилося під обстрілами й у суботу, 4 березня. Зруйновані 5 житлових будинків та господарчі споруди. Виникли пожежі. Загинув 64-річний чоловік.

🔻 5 березня росіяни обстріляли село на Херсонщині. Загинула жінка та двоє дітей.

🔻 Протягом 3-4 березня щонайменше 5 людей загинули внаслідок російських обстрілів. Під ударом зокрема опинилася Херсонська область.

🔻 2 березня під час обстрілу черги людей у Козацькому постраждало 9 осіб, зокрема й 16-річний хлопець. Люди прийшли по гуманітарну домомогу. Того ж дня двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині.

🔻 1 березня повідомлялося, що за минулу добу внаслідок обстрілів Херсонщини 5 людей загинули та 7 зазнали поранень.