ЗАХИСТИЛА ТИТУЛ

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула «золото» у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи

Опубліковано:

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула «золото» у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула «золото» у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи © Facebook / НОК
Автор тексту: Марина Степаненко
1 хв

Разом з Ярославою на п’єдестал зійшла ще одна українка — Катерина Табашник. Вона посіла третє місце у цій самій дисципліні.

Реклама

Ярослава Магучіх захистила титул чемпіонки Європи. Вона з першої спроби взяла перші чотири висоти й стала єдиною, хто підкорив планку на 1,98 метра. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України. 

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула «золото» на чемпіонаті Європи
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула «золото» на чемпіонаті Європи © Telegram / @nocukraine

З результатом 1,96 метра «срібло» виборола спортсменка з Нідерландів Бріт Веерман. Бронзовою призеркою зі стрибком у висоту 1,94 метра стала ще одна українка — Катерина Табашник. Вона випередила третю представницю України Юлію Левченко, а також сербку Ангеліну Топіч. 

Напередодні збірна також виборола «бронзу» у штовханні ядра. Третє місце посів Роман Кокошко.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні проходить у Стамбулі з 2 по 5 березня. Україну загалом представляють 10 спортсменів. Це найменша кількість учасників в історії участі у змаганнях.

Завантажити додаток

Послухати більше з цієї теми