ЗАХИСТИЛА ТИТУЛ

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула «золото» у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи

Разом з Ярославою на п’єдестал зійшла ще одна українка — Катерина Табашник. Вона посіла третє місце у цій самій дисципліні.

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Ярослава Магучіх захистила титул чемпіонки Європи. Вона з першої спроби взяла перші чотири висоти й стала єдиною, хто підкорив планку на 1,98 метра. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула «золото» на чемпіонаті Європи © Telegram / @nocukraine

З результатом 1,96 метра «срібло» виборола спортсменка з Нідерландів Бріт Веерман. Бронзовою призеркою зі стрибком у висоту 1,94 метра стала ще одна українка — Катерина Табашник. Вона випередила третю представницю України Юлію Левченко, а також сербку Ангеліну Топіч.

Напередодні збірна також виборола «бронзу» у штовханні ядра. Третє місце посів Роман Кокошко.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні проходить у Стамбулі з 2 по 5 березня. Україну загалом представляють 10 спортсменів. Це найменша кількість учасників в історії участі у змаганнях.