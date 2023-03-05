Українські льотчики прибулі до США для оцінки їхніх навичок пілотування

ВИНИЩУВАЧІ ЗРАЗКА НАТО

До Сполучених Штатів прибули двоє українських льотчиків повідомляє американський телеканал NBC. Фахівці США мають оцінити рівень їхніх навичок пілотування бойових літаків.

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Зазначають, що це необхідно для того, щоб визначити скільки часу знадобитися для їх підготовки до керування винищувачами F-16. Поки що безпосередньо про навчання мова не йде.

«Ознайомлювальний захід – це, по суті, спілкування між персоналом Військово-повітряних сил та спостереження за тим, як працюють ВПС США. Цей захід дозволяє нам краще допомогти українським льотчикам стати більш ефективними та краще порадити їм, як розвивати власні здібності», — зазначив речник Пентагону.

Перевірятимуть навички українських пілотів на військовій базі в Аризоні, використовуючи симулятори різних видів літаків. Уже найближчими тижнями до цих двох льотчиків можуть приєднатися ще 10 їхніх колег.

Зазвичай, підготовка до керування F-16 займає близько 18 місяців. Але якщо пілот має достатні навички керування винищувачами та знання про них, програму можна скоротити до 6-9 місяців.

Раніше українська сторона повідомляє, що має вже принаймні 20 льотчиків, готових навчатися роботі з F-16, а найближчим часом матиме ще 30.

🔻31 січня американський президент Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, сказав, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16

🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.

🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив , що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.