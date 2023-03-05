Україні потрібен «Рамштайн» з розмінування територій — Мінекономіки

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Про необхідність зустрічей такого формату але щодо розмінування українських територій заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко, під час зустрічі з членом парламенту Канади Хізер Макферсон.

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Про це повідомляють на офіційному сайті Мінекономіки України. Також зазначають, що під час цієї зустрічі обговорювали можливі ризики та питання страхування для іноземних компаній, які виявлять бажання взяти участь у відновленні України.

«Цей напрямок Україна вже опрацьовує з США та Євросоюзом, а також наголосила на важливості запровадження механізмів страхування інвестицій в контексті необхідності відновлення та пожвавлення національної економіки, яка за минулий рік впала на 30,4%.

Ще однією важливою темою обговорення було розмінування території України. Юлія Свириденко звернула увагу, що, зважаючи на масштаби забруднення, за наявних нині у України ресурсів розмінування триватиме 70 років», — пише пресслужба міністерства.

Очільниця Мінекономіки наголосила, що для найбільш ефективного вирішення цих питань необхідна фінансова, технологічна та організаційна підтримка іноземних партнерів. На її думку, найкраще скоординувати усі процеси допоможе аналог військового «Рамштайну».

«Нагадаємо, раніше Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування, яка опрацьовує комплекс питань для організації гуманітарного розмінування в стислі терміни. Групу очолює Перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко», — пишуть на сайті Міністерства економіки.

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