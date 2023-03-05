У Бахмуті досі залишаються тисячі цивільних, темп евакуації дуже знизився

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Місцева мешканка готує їжу на саморобній плиті біля свого будинку, Бахмут, Україна, 3 березня 2023 року.

Про це повідомив заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко. За його словами, наразі в місті залишаються близько 4500 мешканців.

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У Коментарі CNN Марченко розповів, що зараз із Бахмута щодня вдається вивезти від 5 до 10 людей. Та зазначив, що на піку евакуації з міста виїздили до 600 осіб на день.

«Ворог зносить все на своєму шляху, завдає ударів по багатоповерхових будинках і житловому сектору. Ідуть повітряні нальоти, артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Ворог б'є по місту всім, чим може. Ми ніяк не можемо туди потрапити», — цитує видання слова Олександра Марченка.

Разом з тим, він зазначив, що багатьох із тих цивільних, хто досі залишається в Бахмуті, важко переконати залишити небезпечну зону. адже, вони «бояться, що їм нікуди їхати і нема з ким їхати».

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