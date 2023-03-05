ЗГОРІЛА ДОТЛА

Правоохоронці вже затримали 35-річного підозрюваного.

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Одна машина швидкої допомоги згоріла дотла у містечку Радлув, що за 40 хвилин їзди від польсько-українського кордону. Волонтери придбали цю автівку для одного з медзакладів Харкова. Швидку планували доставити у суботу. Вогонь охопив її у п’ятницю пізно ввечері.

У Польщі підпалили машину швидкої допомоги, яку мали передати Україні © tvn24

Рятувальники оперативно загасили полум’я, не давши йому перекинутися на ще одну машину швидкої допомоги. За даними поліції, все вказує на підпал. У справі затримали 35-річного підозрюваного.

Попри інцидент волонтери у суботу все одно рушили до України й передали решту спецавтівок і відкрили збір коштів, щоб замінити ту, яка згоріла.

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