Через брак боєприпасів росіян відправляють штурмувати позиції ЗСУ лопатами — британська розвідка

ЙДУТЬ НА СМЕРТЬ

Лопати, ймовірно, були саперними. Їх можна використовувати у рукопашному бою.

Реклама Читати продовження

Наприкінці минулого місяця російське командування наказало групі мобілізованих резервістів штурмувати укріплення ЗСУ лопатами та стрілецькою зброєю. Про це йдеться у щоденному зведенні Міноборони Великої Британії.

Мала піхотна лопата МПЛ-50 © escapefromtarkov.fandom.com

Розвідники стверджують, що летальність саперних лопат особливо «міфологізована» саме в Росії. Цей інструмент був розроблений ще 1869 року і відтоді він майже змінився. А втім, використання МПЛ-50 як зброї підкреслює «жорстокі та низькотехнологічні бойові дії», які стали характерними у війні РФ проти України.

МПЛ-50 — мала піхотна лопата (МПЛ). Це інструмент рядового і сержантського складу ЗС СРСР. Загальна довжина малої піхотної лопатки - 50 см, довжина багнета - 18 см, ширина – 15 см, а вага становить близько 800 грамів.



За даними британського Міноборони, росіяни все частіше намагаються вступити в ближній бій з українськими військовослужбовцями. Це може свідчити про те, що командування РФ продовжує робити акцент на наступах піхоти. При цьому, їй не забезпечують належної артилерійської підтримки на тлі браку боєприпасів.

🔻 14 лютого британська розвідка повідомляла, що РФ намагається просунутися на більшості напрямках, але їй бракує потужності.

🔻 20 січня під час засідання на базі «Рамштайн» Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що у Росії закінчуються боєприпаси. Москва звертається до тієї невеликої кількості партнерів, які в неї залишилися, аби одержати зброєю та продовжити так звану «спецоперацію».