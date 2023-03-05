Чеський президент Петр Павел анонсував візит до України в квітні

Про це повідомляє Ceske Noviny з посиланням на заяву новообраного президента Чехії. Також зазначають, що Петр Павел має намір відвідати усі сусідні країни.

Реклама Читати продовження

Офіційно Петр Павел обійме посаду президента Чехії після інавгурації, яка відбудеться 9 березня. Протягом 100 днів від цієї дати він збирається відвідати усі сусідні країни. Візит до України запланований у квітні.

Зазначають, що своїми поїздками Петр Павел має намір продемонструвати повернення Чехії до активного підходу в зовнішній політиці на рівні президента.

«Я не очікую, що мені доведеться ще кудись поїхати в цей період, тому що я справді вважаю наше сусідство пріоритетом», — цитують слова переможця президентських виборів.

Павел повідомив про намір відвідати Україну невдовзі після обрання президентом Чехії. Тоді він заявив, що хотів би відвідати Київ разом із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Наприкінці січня Павла запросив президент України Володимир Зеленський. Павло звернувся до української сторони з пропозицією щодо дати візиту в лютому.

У травні новий президент Чехії має намір відвідати Угорщину та Австрію. Запрошення поїхати до Відня Павло отримав під час зустрічі у четвер з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, який відвідав Прагу.

🔻 23 лютого повідомили, що Чехія надіслала Україні нову партію гуманітарних мостів

🔻 18 лютого Міністр закордонних справ України закликав європейських лідерів не схиляти Київ до поступок, реагуючи на заяву Петера Павела

🔻 17 лютого повідомили, що Чехія та Нідерланди спільно вироблятимуть системи ППО для України