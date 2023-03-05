ЄС відрядить до Молдови цивільну місію для створення ефективного безпекового сектору — ЗМІ

ДОПОМОГА БРЮССЕЛЯ

До Кишинева також мають прибути експерти з протидії кібератакам та дезінформації.

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Європейська служба зовнішніх справ (EESC) працює над концепцією цивільної місії, що матиме на меті посилити безпеку Молдови. Колишня радянська республіка відчуває дедалі більшу загрозу з боку Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє німецька газета «Вельт ам Зонтаг».

У Брюсселі тривають консультації щодо розміру місії, її профілю та мандату. Коли концепція буде готова, її одноголосно мають підтримати усі європейські уряди.

Передбачається, що у складі майбутньої місії до Молдови зокрема прибудуть спеціалісти у сфері юстиції, поліції та митниці, а також експерти у боротьбі з кібератаками та дезінформацією. Вони консультуватимуть молдовську владу, щоб створити в країні ефективний сектор безпеки.

Найбільше цей проект підтримують Румунія, Польща, країни Балтії, Швеція, Чехія, Португалія, Данія та Німеччина. Місія може розпочати свою роботу наприкінці весни, — зазначається у публікації журналістів.

20 лютого Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску заявив, що для безпеки його країні також потрібні посилення повітряного спостереження винищувачами, забезпечення системами ППО і запровадження санкцій проти лояльних до Росії олігархів. Пізніше дипломат наголосив, що наразі Молдова в першу чергу стикається з гібридними, а не військовими загрозами:

На даному етапі для Республіки Молдова немає військової загрози. Ми маємо географічне, регіональне положення та зовнішню підтримку, які дозволяють нам на цьому етапі не відчувати її. Основними ризиками є гібридні, внутрішні кібератаки, сповіщення про замінування, проплачені протестувальники, зв’язки з Росією олігархів, які обікрали наше населення. Зараз вони разом працюють над дестабілізацією ситуації

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🔻 З14 березня авіакомпанія WizzAir призупинить рейси до Кишинева на тлі високого ризику у небі над Молдовою.

🔻 20 лютого Президент України Володимир Зеленський повідомив, що один зі сценаріїв дестабілізації в Молдові передбачає захоплення летовища в Кишиневі, щоб там міг висадитися російський десант.

🔻 13 лютого президентка Молдови Мая Санду розкрила деталі плану Москви щодо повалення демократичного режиму в Кишиневі. Це також підтвердила українська влада.