ЄС запропонував країнам поза блоком разом купувати боєприпасів для України

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Про це пише видання Politico. Зазначають, що вже є держави, які висловили зацікавленість у цій пропозиції.

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Зокрема, повідомляє видання, покликаючись на одного чиновника ЄС та двох дипломатів, спільною закупівлею боєприпасів для України зацікавилася Норвегія. За словами ж іншого чиновника, який також говорив на умовах анонімності, до схеми може долучитися ще й Канада.

Пропозиція полягає у тому, щоб країни робили внески до Європейського фонду миру, не залежно від того, є вони членами союзу чи ні. А після цього ЄС проведе переговори про укладання спільного контракту про постачання боєприпасів.

«Ця схема є новим способом використання фонду, який з початку війни використовується для відшкодування країнам за їхню допомогу Україні у вигляді озброєнь. Досі ЄС виплатив країнам 3,6 мільярда євро, щоб частково покрити витрати на їхню військову допомогу Києву», — йдеться у матеріалі.

Зазначають, що такий метод допоможе надавати Україні більшу кількість недорогих боєприпасів, а також підвищить спроможність самої Європи виробляти більше снарядів для поповнення власних запасів, які поступово вичерпуються.

Першим кроком, за інформацією Politico, стало виділення щонайменше 1 мільярда євро на закупівлю 155-міліметрових артснарядів. До слова, Естонія вважає, що цього замало і вимагає, щоб виділили 4 мільярди.

🔻 4 березня повідомили, що Олексій Резніков звернувся до західних партнерів із закликом надавати Україні 250 тисяч снарядів на місяць.

🔻 3 березня повідомили, що Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро

🔻 1 березня повідомлялося, що Єврокомісія планує збільшити виробництво боєприпасів у Європі для України та країн ЄС.