Армія РФ розгортає танки шістдесятирічної давності – британська розвідка

Солдати російської армії тренуються на військовому полігоні на окупованій території Донецької області, 31 січня 2023 року

Ймовірно, підрозділи першої гвардійської танкової армії, головного танкового з'єднання Росії, будуть переоснащені на Т-62, щоб компенсувати попередні втрати бронетехніки.

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Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

Російські військовослужбовці раніше мали отримати Т-14 «Армата» наступного покоління.

Останніми днями російські бронетранспортери БТР-50, вперше поставлені на озброєння в 1954 році, також були вперше дислоковані в Україну, зазначають в розвідці.

З літа 2022 року близько 800 танків Т-62 були зняті зі зберігання, а деякі з них отримали модернізовані прицільні комплекси, які, швидше за все, підвищать ефективність бронетехніки в нічний час.

«Однак обидва типи старовинних транспортних засобів матимуть багато вразливих місць на сучасному полі бою, зокрема відсутність сучасної динамічної броні», – йдеться в огляді.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 March 2023



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🔻 3 березня британська розвідка повідомила, що РФ, ймовірно, не зможе використати нові військові розробки проти України.

🔻 1 березня британська розвідка повідомляла, що У РФ вичерпуються запаси безпілотників.

🔻 28 лютого розвідка Італії повідомляла, що росіяни потребують паузи для підготовки до тривалої війни. За даними спецслужб, Москва намагатиметься використати перерву для перезапуску російського військово-промислового комплексу, який починає відчувати вплив західних санкцій.

🔻 27 лютого українська розвідка повідомляла, що Росія планує змінити тактику обстрілів через нестачу ракет: тепер армія РФ більше використовуватиме авіацію.