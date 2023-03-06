Велика Британія та Німеччина вперше проведуть спільну повітряну операцію над Естонією

співпраця країн

Про це повідомив британський міністр оборони Бен Воллес, пише Sky News.

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Близько 300 військовослужбовців Королівських ВПС будуть направлені до країни Балтії для проведення операцій з контролю за повітрям. Британські пілоти працюватимуть разом з реактивними літаками Typhoon зі складів німецьких Повітряних сил, зазначає Sky News.

Воллес високо оцінив демонстрацію «єдності» НАТО, наголосивши: «Персонал наших військово-повітряних сил в Естонії виконує життєво важливу роль, забезпечуючи безпеку європейського неба і посилюючи присутність НАТО на сході Європи».

«Спільні операції такого роду демонструють силу і єдність Альянсу НАТО і нашу спільну рішучість підтримувати мир і безпеку в усьому регіоні», – зазначив очільник британського відомства.

За словами командира 140-го експедиційного авіаційного крила Скотта Макколла, рівень співпраці між двома країнами «вийшов на новий рівень».

«Нам і надалі дуже приємно працювати з нашими німецькими союзниками над усіма аспектами нашої місії – від технічного обслуговування і експлуатації літаків до планування і логістики», – зауважив Макколл.