Ракети над РФ

Влада Бєлгородської області РФ заявила про три збиті ракети

Ракети збиті над Новим Осколом, повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков. За його словами, є пошкодження ліній електропередач.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков зранку повідомив про три збиті над регіоном ракети. За його даними, у місті Новий Оскол чи його околицях поранено чоловіка.

«У Новому Осколі спрацювала наша система ППО. Збито три ракети. Наслідки на землі уточнюються. Вже відомо про одного постраждалого, чоловіка з осколковими пораненнями руки», — написав Гладков у своєму телеграм-каналі.

Губернатор також стверджує, що уламками пошкоджені фасади будинків та лінії електропередач у кількох селах Новооскольського округу.

🔻 4 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області горіли нафтобаза та завод